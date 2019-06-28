Межведомственная комиссия рекомендовала к утверждению экипажи новой экспедиции на МКС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 28 июня. /ТАСС/. Межведомственная комиссия на заседании в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) рекомендовала утвердить основной и дублирующий экипажи новой экспедиции на Международную космическую станцию, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ЦПК.

"Межведомственная комиссия рекомендовала экипажи к продолжению предполетной подготовки на космодроме Байконур", - сказали в ЦПК.

В основной экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-13" включены космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавты NASA и Европейского космического агентства Эндрю Морган и Лука Пармитано (Италия), в дублирующий - Сергей Рыжиков (Роскосмос), Томас Машберн (NASA) и Соити Ногути (Японское космическое агентство). Окончательно составы экипажей утвердит госкомиссия на космодроме Байконур за несколько дней до старта. Запуск новой экспедиции на МКС запланирован на 20 июля 2019 года.

Заседание межведомственной комиссии прошло по итогам двухдневной экзаменационной сессии, в которой в этот раз участвовал лишь основной экипаж. Его члены справились со всеми учебными нештатными ситуациями, работая на точных копиях российского сегмента МКС и корабля "Союз МС". Также их признала годными к полету медицинская комиссия.

Планируемая продолжительность полета новой экспедиции составит 201 день. Самым опытным из основного экипажа является Скворцов, для которого предстоящий полет на МКС станет третьим в карьере. Для итальянского астронавта этот старт будет вторым, Морган пока не имеет опыта космических полетов. Что касается дублеров, то у Рыжикова пока в космической карьере один полет на МКС, у Машберна и Ногути - по двао.

В настоящее время космическую вахту на орбите несут космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох.