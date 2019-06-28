{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Российские космонавты в этом году совершат еще один выход в открытый космос в ноябре

Ранее российские члены экипажа МКС выходили в открытый космос в мае
Александр Скворцов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Александр Скворцов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 28 июня. /ТАСС/. Выход в открытый космос по российской программе, состоявшийся в мае, не будет завершающим в 2019 году для российских членов экипажа Международной космической станции (МКС). Планируется еще один для космонавтов РФ, который состоится 20 ноября, сообщил в пятницу на пресс-конференции в Звездном городке космонавт Александр Скворцов.

Спецпроект на тему
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы Подробно рассказываем о том, как сделать космос своей профессией

Ранее в Роскосмосе сообщили ТАСС, что российские члены экипажа МКС в этом году больше не будут выходить в открытый космос. В мае был выполнен один выход в космос по российской программе продолжительностью шесть часов. За бортом МКС тогда работали космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин.

"Изначально выход [в открытый космос по российской программе] должен был состояться 12 декабря, но по согласованию с партнерами он состоится 20 ноября. Задачи выхода уже составлены, тренировка проведена", - сказал Скворцов.

По его словам, в российском Центре подготовки космонавтов есть тренажер "Выход-2", имитирующий выход в открытый космос. Скворцов уточнил, что он выполнит этот выход вместе с Олегом Скрипочкой, который должен прибыть на МКС в сентябре.

Ранее космонавт Антон Шкаплеров сообщал, что в декабре этого года может состояться еще один выход в открытый космос по российской программе.

Скворцов отправится на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-13" вместе с астронавтами NASA и Европейского космического агентства Эндрю Морганом и Лукой Пармитано (Италия). Старт корабля запланирован на 20 июля с космодрома Байконур.

Теги
Россия
Конструкторы сообщили о готовности корабля "Союз МС-13" к полету к МКС
В основной экипаж вошли космонавт Александр Скворцов, астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано
Читать полностью