Задачи человекоподобного робота "Федор" на МКС сократились

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 28 июня. /ТАСС/. Количество задач, которые будет выполнять человекоподобный робот "Федор" на Международной космической станции (МКС), сократилось. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Звездном городке космонавт Александр Скворцов, который будет работать с роботом на станции.

"Задачи, которые перед ним стояли, немножко уменьшились, потому что не так много времени. Помимо него будет очень много задач по работе с кораблем. Оставим пока интригу как сюрприз, который вы увидите", - сказал Скворцов, отвечая на вопрос, какие задачи будет выполнять "Федор" на станции.

Ранее начальник российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов сообщал, что эксперименты с роботом будет проводить экипаж, отправляющийся на МКС 20 июля.

Он уточнил, что специалисты будут оценивать в условиях МКС правильность конструкторских расчетов при создании робота и перспективы реализации этого проекта по оказанию робототехнической поддержки экипажа МКС с перспективой длительных полетов. Начальник ЦПК отметил, что пока речи о выходе робота в открытый космос не идет, но космонавтике он интересен именно этим.

Робот "Федор"

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Демонстрационный образец робота по проекту "Спасатель" изготовили в 2016 году. Первоначально он был известен под условным названием "Аватар", но затем получил собственное имя - FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований"). В 2018 году был создан выставочный образец "Федора" для ВДНХ.