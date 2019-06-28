Канадский астронавт Сен-Жак заявил о почти полном восстановлении после полета в космос

ОТТАВА, 29 июня. /ТАСС/. Астронавт Давид Сен-Жак почти полностью восстановился после продолжительного пребывания в космосе на Международной космической станции (МКС). Об этом он в пятницу сообщил журналистам по видеосвязи из Хьюстона, где продолжает процесс реабилитации. Трансляция пресс-конференции была организована на сайте Канадского космического агентства .

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По его словам, после приземления спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" в казахстанской степи он практически не чувствовал своего тела, но благодаря оперативно оказанной ему медицинской помощи процесс первичного восстановления прошел достаточно быстро. "Сейчас я уже чувствую себя хорошо, - сказал Сен-Жак. - Гравитация снова стала моим другом".

Астронавт уточнил, что уже может нормально ходить и "вновь чувствует свое тело", но заметил, что его "космическое путешествие еще не закончено", так как ему еще предстоит пройти много разных медицинских процедур. Во время получасовой пресс-конференции Сен-Жак производил впечатление жизнерадостного и вполне здорового человека, шутил и активно жестикулировал. "Приятно вернуться на Землю назад к семье, моей команде, друзьям и коллегам", - отметил он. Астронавт не уточнил, когда он прилетит в Канаду.

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку 25 июня в 05:48 мск в казахстанской степи, в 145 км юго-восточнее города Жезказган. Он доставил на Землю космонавта Роскосмоса Олега Кононенко, астронавта НАСА Энн Макклейн и астронавта Канадского космического агентства Давида Сен-Жака. Канадский астронавт пробыл на околоземной орбите 204 суток.

На околоземной орбите продолжат работать российский космонавт Алексей Овчинин и астронавты из США Ник Хейг и Кристина Кук.