Ракету "Союз-2.1б" установили на стартовой площадке космодрома Восточный

ТАСС, 2 июля. Ракета "Союз-2.1б" установлена в стартовую систему космодрома Восточный в рамках подготовки к запуску, намеченному на 5 июля. Об этом во вторник сообщил глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"На космодроме Восточный с 03:00 до 04:15 мск проведены вывоз с технического комплекса и установка ракеты космического назначения "Союз-2" в стартовую систему. Начаты работы по графику первого стартового дня", - написал он в Twitter.