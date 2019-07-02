Российская компания намерена в 2023 году разместить рекламу в космосе

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российская компания Avant Space, участник рынка "Аэронет" Национальной технологической инициативы (НТИ), планирует запустить в космос группу микроспутников, оснащенных миниатюрной ионной двигательной установкой и ярким источником света, для проецирования рекламных логотипов в ночном небе. Рой спутников будет запущен на орбиту в 2023 году, сообщили ТАСС во вторник в информбюро НТИ.

"Рабочая группа рынка Аэронет НТИ поддержала проект компании Avant Space, которая среди прочего разрабатывает энергоэффективные ионные двигатели для малых космических аппаратов. Рой микроспутников создаст новые "созвездия"-баннеры, различимые с Земли. Пролетающий над всеми крупными мегаполисами планеты "космический баннер", по расчетам разработчиков, увидят более чем 1 млрд человек", - сообщили ТАСС в информбюро НТИ.

В основе технологии, аналогов у которой в мире пока нет, - разработка миниатюрной энергоэффективной системы управления группой микроспутников, позволяющей использовать для реализации проекта сверхмалую космическую платформу Cubesat 16U. Авторы проекта уже разработали алгоритмы системы управления, позволяющие автоматически перестраивать спутниковую группировку в комбинации новых рекламных логотипов.

"Все аппараты мы запускаем в космос и на орбите выстраиваем их таким образом, что для наблюдателей это будет выглядеть как созвездие в виде рекламного изображения. То есть из звезд фактически будет собран любой знак, символ или бренд компании. Стоимость такой рекламы в пересчете на тысячу увидевших ее людей (CPM - Cost per mile) будет в несколько раз ниже, чем у существующих на сегодняшний день каналов, среди которых билборды, интернет и ТВ", - говорит руководитель направления Avant Space Александр Малинин, которого цитирует информбюро НТИ.

Группа спутников, каждый из которых представляет собой одну световую точку (пиксель), будет перемещаться по орбите на высоте около 600-800 км над Землей. Запуск первых спутников-демонстраторов будет проведен в течение 2021 и 2022 годов, а к концу 2023 года планируется запуск первой спутниковой группировки.

"Ключевая технология проекта и основное ноу-хау - это высокоэффективный электроракетный двигатель новой конструкции. Он очень компактный, весит порядка 8 кг и за несколько лет активного существования космического аппарата он будет расходовать всего порядка 1-1,5 кг топлива. Его особенность в том, что тяга маленькая, но постоянная и с помощью этой постоянной тяги можно осуществлять перестроение спутников. До сих пор таких компактных и высокоэффективных двигателей не было", - считает ведущий специалист Инфраструктурного центра "Аэронет" НТИ Роман Жиц, которого цитирует информбюро НТИ.

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Национальная технологическая инициатива (НТИ) - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году.