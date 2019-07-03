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Источник: директор программы создания Ил-112В займется в Роскосмосе "Федерацией"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Директор программы создания нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В Александр Быков перешел на работу в Роскосмос, где займется кораблем "Федерация". Об этом сообщил в среду ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Александр Быков в среду выходит на работу в Департамент перспективных исследований госкорпорации "Роскосмос", где возглавит проектную группу по перспективному транспортному кораблю, также известному как "Федерация", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что основная задача Быкова - "наладить системную работу по этому аппарату".

Аналогичная группа будет создана в РКК "Энергия", которая конструирует корабль, добавил собеседник.

Источник отметил, что ряд других специалистов (замы по экономике, кадрам и т. д.), также уволившиеся из ПАО "Ильюшин", перешли на предприятия госкорпорации - ВНИИМ, РКК - "так как привлечение высокоуровневых специалистов - один из приоритетов Роскосмоса".

Во вторник источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС об увольнении из ПАО "Ильюшин" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) порядка 80 сотрудников, в том числе заместителей гендиректора экономического и юридического блоков, а также топ-менеджеров, курировавших проекты самолетов Ил-112, Ил-276 и Ил-96.

В пресс-службе "Ильюшина" ТАСС отметили, что идет оптимизация управления, поэтому ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидают свои посты. Как подчеркнули в "Иле", работа над новыми самолетами продолжается, так как конструкторские команды сохраняются.

Первый беспилотный полет корабля, известного как "Федерация", планируется на 2022 год, пилотируемый - на 2024 год. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что госкорпорация намерена переименовать перспективный пилотируемый космический корабль "Федерация". По его словам, новый корабль "должен носить мужское имя".

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