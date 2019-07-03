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СМИ: ученые обнаружили за три года 84 неизвестных пульсара

Как сообщает агентство "Синьхуа", исследователи работали на сферическом радиотелескопе с 500-метровой апертурой

ПЕКИН, 3 июля. /ТАСС/. Ученые, работающие на сферическом радиотелескопе с 500-метровой апертурой (радиотелескоп FAST, Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу, со времени завершения его строительства в сентябре 2016 года обнаружили 84 новых пульсара. Об этом, как передает агентство "Синьхуа", сообщил главный инженер FAST Цзян Пэн.

Пульсары - источники различных типов излучения, предположительно, нейтронные звезды со сравнительно небольшими размерами и чрезвычайно высокой плотностью. Их излучение доходит до Земли в виде периодических всплесков. Наблюдение за пульсарами используется для подтверждения существования гравитационного излучения, "черных дыр" и других явлений и объектов в космосе.

FAST является радиотелескопом с заполненной апертурой самого большого диаметра в мире - 500 м.

Работа радиотелескопа, по мнению Цзян Пэна, позволяет достичь лучшего понимания эволюции Вселенной.

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