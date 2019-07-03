Правительство разрешило привлекать военных для запуска 5 июля ракеты "Союз-2"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Правительство РФ разрешило Минобороны РФ привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запуска 5 июля с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 33 спутниками. Об этом говорится в соответствующем распоряжении кабинета министров, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Разрешить Минобороны России использовать на договорной основе космические системы и комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запуска с космодрома Восточный с использованием ракеты-носителя "Союз-2" (этап 1б) с разгонным блоком "Фрегат" космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" № 2-2 и попутной полезной нагрузки", - говорится в документе.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" 5 июля должна вывести на орбиту космический аппарат "Метеор-М" № 2-2, разработанный АО "Корпорация "ВНИИЭМ". "Метеор-М" войдет в российскую группировку спутников дистанционного зондирования Земли. Аппарат "Метеор-М" № 2-1 был утрачен после запуска с Восточного 28 ноября 2017 года.

В компании "Главкосмос" (дочернее предприятие Роскосмоса) ранее сообщали, что вместе с "Метеором" в качестве попутной полезной нагрузки будут запущены еще 32 космических аппарата, три из которых - российских университетов. Остальные принадлежат заказчикам из 11 стран, в том числе Великобритании, Германии, Израиля, США и Франции. Иностранные космические аппараты запускаются по контрактам АО "Главкосмос" и АО "Главкосмос пусковые услуги.

Это будет пятый пуск с новейшего российского космодрома.