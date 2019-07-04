Новый радарный комплекс поможет искать ступени ракеты после запуска с Восточного

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 июля. /ТАСС/. Новый радарный комплекс доставлен в Зейский район Амурской области для поиска ступеней ракеты-носителя "Союз-2.1б" после запуска с космодрома Восточный, намеченного на 5 июля. Об этом сообщил в четверг ТАСС первый заместитель главы районной администрации Максим Винтман.

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"В район прибыл вертолет подрядной организации АО "АСЦ "СибНИА-ТЕСТ", прибыла группа специалистов ФГУП "ЦЭНКИ" из Москвы и с космодрома "Восточный. Также прибыла группа специалистов из Санкт-Петербурга по радарам. Они привезли новое оборудование, которое будет использовано для поиска ступеней", - сказал Винтман.

Он уточнил, что привезенное оборудование для поиска ступеней - радарный комплекс, экспериментальная разработка. Комплекс компактный и представляет собой небольшие антенны, которые крепятся на вертолете и компьютерное обеспечение к ним. Такое оборудование при поиске ступеней после запуска с Восточного будет использоваться впервые.

Всего для поиска ступеней прибыло восемь специалистов, еще восемь должны прибыть для проведения мероприятий по эвакуации боковых блоков первой ступени. "Район падения ступеней обозначен, траектория рассчитана, все определено", - отметил Винтман.

По его словам, утром в пятницу до пуска люди будут эвакуированы из района падения ступеней в безопасные места. "Завтра в 9 часов утра (03:00 мск - прим. ТАСС) мы вылетаем на рекогносцировочные работы, на проверку, все ли люди эвакуированы", - подчеркнул собеседник.

Ранее сообщалось, что главы трех районов Амурской области - Шимановского, Зейского и Тындинского - планируют эвакуировать население из-за возможного падения частей ракеты-носителя "Союз-2.1б", которую планируется запустить с космодрома Восточный 5 июля. В ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям главам районов рекомендовано детально проработать вопросы эвакуации, в частности предоставление транспорта с филиалом Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие Роскосмоса).

Пятый пуск

Ракета-носитель "Союз-2.1б" выведет на орбиту гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-2, разработанный АО "Корпорация "ВНИИЭМ". Он войдет в российскую группировку спутников дистанционного зондирования Земли. В качестве попутной нагрузки на орбиту также будут выведены еще 32 спутника, в том числе три российских научно-образовательных спутника формата cubesat - "Сократ", "ВДНХ-80" и "АмурСат". Остальные принадлежат заказчикам из 11 стран, в том числе Великобритании, Германии, Израиля, США и Франции. Иностранные космические аппараты запускаются по контрактам АО "Главкосмос" и АО "Главкосмос пусковые услуги".

Это будет пятый пуск с новейшего российского космодрома.

Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников.