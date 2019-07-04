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В ЦПК проводили на Байконур членов экипажа новой экспедиции на МКС

Запуск космического корабля запланирован на 20 июля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония проводов основного и дублирующего экипажей экспедиции МКС-60/61 прошла в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте ЦПК.

В основной экипаж входят российский космонавт Александр Скворцов, астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство). В дублирующий - россиянин Сергей Рыжиков, американец Томас Маршберн и японец Соичи Ногучи.

"Сегодня в Центре подготовки космонавтов состоялись торжественные проводы основного и дублирующего экипажей МКС-60/61, убывающих на космодром Байконур для продолжения предполетной подготовки", - говорится в сообщении.

По традиции экипажи позавтракали в кругу коллег, родных и близких, сделали общее фото, пообщались с журналистами. В свою очередь Скворцов сообщил, что на Байконур улетают три полковника, поэтому "на станции, когда Лука станет командиром МКС-61, субординация не нарушится". Звание полковника Пармитано присвоили накануне.

Запуск космического корабля "Союз МС-13" на ракете "Союз-ФГ" запланирован на 20 июля.

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