Экипаж новой длительной экспедиции на МКС прибыл на космодром Байконур

ТАСС, 4 июля. Основной и дублирующий экипажи космического корабля "Союз МС-13" прилетели в четверг на Байконур, где продолжат подготовку перед полетом на орбиту. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации.

В основной экипаж экспедиции МКС-60/61 входят российский космонавт Александр Скворцов, астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство), в дублирующий - россиянин Сергей Рыжиков, американец Томас Маршберн и японец Соити Ногути.

На аэродроме их встретили члены технического руководства и государственной комиссии.

Командиры экспедиций Александр Скворцов и Сергей Рыжиков доложили о готовности к тренировкам, которые продлятся в течение двух недель. Также космонавты и астронавты пройдут необходимые занятия, инструктажи и медицинское обследование. Тренировки начнутся в пятницу. Первым делом членам экипажа предстоит "отработать механизм действий на местах, ознакомиться с бортовой документацией и выполнить ряд тестов бортовых систем".

Запуск космического корабля "Союз МС-13" на ракете "Союз-ФГ" запланирован на 20 июля.