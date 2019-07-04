Спутник Proba-2 смог заснять четыре частичных солнечных затмения

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Спутник Европейского космического агентства (ESA) Proba-2 заснял за небольшой период времени четыре частичных солнечных затмения. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ESA.
"Спутник ESA Proba-2 заснял четыре частичных солнечных затмения, в то время как наблюдатели в некоторых областях Южной Америки могли видеть полное солнечное затмение 2 июля", - говорится в сообщении.
While observers in parts of #Chile and #Argentina enjoyed stunning views of a total #solareclipse on Tuesday, our Proba-2 satellite was treated to 4 partial eclipses in space! #eclipse2019— ESA (@esa) 4 июля 2019 г.
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На прикрепленном видео специальный телескоп спутника направлен на Солнце, которое четырежды перекрывается Луной с разных сторон. В ходе солнечного затмения спутник прошел через зону Бразильской магнитной аномалии, где подвергся повышенному воздействию солнечной радиации. Именно этим в ESA объяснили многочисленные белые точки и штрихи, появляющиеся на видео.
Небольшой спутник Proba-2 находится на орбите почти десять лет - его запуск состоялся в ноябре 2009 года с российского космодрома Плесецк, откуда ракета-носитель "Рокот" вывела его на орбиту на высоту 700-800 км. В ходе эксплуатации на нем были испытаны 17 новых технологических решений и проведены четыре научных эксперимента.