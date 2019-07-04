Спутник Proba-2 смог заснять четыре частичных солнечных затмения

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Спутник Европейского космического агентства (ESA) Proba-2 заснял за небольшой период времени четыре частичных солнечных затмения. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ESA.

"Спутник ESA Proba-2 заснял четыре частичных солнечных затмения, в то время как наблюдатели в некоторых областях Южной Америки могли видеть полное солнечное затмение 2 июля", - говорится в сообщении.