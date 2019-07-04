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В Роскосмосе заявили о заинтересованности в кооперации с партнерами по МКС в освоении Луны

Лунная программа должна в максимальной степени использовать возможности международного партнерства, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия заинтересована в развитии лунной программы совместно с партнерами по Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

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"Как и любая другая широкомасштабная программа освоения, она (лунная программа) должна в максимальной степени использовать возможности международного партнерства. В этой связи несомненный интерес представляет кооперация России с партнерами по проекту МКС", - отметили в Роскосмосе.

В госкорпорации подчеркнули, что реализация программы совместно с партнерами может проводиться только "при неукоснительном соблюдении национальных интересов и на паритетной основе". При этом пояснили, что даже в минимальной конфигурации концепция потребует привлечения значительных ресурсов, как финансовых, так и производственных.

В конце 2018 года Совет РАН по космосу принял концепцию российской лунной программы, однако поручил ее дополнить. В Роскосмосе сообщали, что эта программа будет реализована в несколько этапов до 2040 года. В презентации генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, продемонстрированной во время лекции в МГУ им. М. В. Ломоносова, говорилось, что российские космонавты впервые побывают на поверхности Луны в 2030 году.

Теги
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