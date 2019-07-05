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Трамп пообещал установить флаг США на Марсе

Это будет сделано "в скором времени", отметил глава Белого дома
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE
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Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны. Такое заявление он сделал в четверг, выступая у Мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне по случаю Дня независимости США.

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"Я хочу, чтобы вы знали, что мы вернемся на Луну очень скоро и однажды, в скором времени, мы установим американский флаг на Марсе", - сказал он.

В мае Трамп объявил о выделении в бюджет NASA дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Эту сумму Белый дом запросит у Конгресса в дополнение к $21 млрд на финансирование NASA, которые ранее было предложено выделить в 2020 финансовом году, начинающемся 1 октября.

Ранее администрация США решила начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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