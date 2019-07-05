Вице-премьер Борисов ознакомился с ходом строительства стартовой площадки для "Ангары"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 5 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы национальной безопасности и оборонно-промышленного комплекса, ознакомился с ходом строительства стартовой площадки для носителей "Ангара", передает корреспондент ТАСС.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и директор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков рассказали вице-премьеру о ходе строительства жилого микрорайона "Звездный" на Восточном.

Также вице-премьер посетил командно-измерительный пункт, водозаборное сооружение, строящийся комплекс хранения ракетного топлива, монтажно-испытательные корпуса для космических аппаратов и ракет-носителей "Союз-2".

Кроме того, Борисов осмотрел площадку строительства стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара". Согласно плану-графику, окончание строительства этой площадки запланировано на декабрь 2022 года. Стоимость строительства объекта составляет 38,75 млрд рублей, среднее количество строителей - 2047 человек, среднее количество задействованной на объекте техники - 287 единиц.

Борисов также будет наблюдать за стартом с Восточного ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", с помощью которых будут запущены и выведены на орбиты российский спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" номер 2-2 и более 30 малых аппаратов из разных стран. Запуск намечен на 5 июля в 8:41 мск.

Вторая очередь для "Ангары"

Ранее Рогозин сообщил о том, что на Восточном разрабатывают котлован для универсального стартового комплекса под все типы ракеты-носителя "Ангара".

Ранее источник на дальневосточном космодроме сообщал ТАСС, что рабочие компании ПСО "Казань" осенью начнут заливать бетон под новый стартовый стол на космодроме Восточный, с которого будут запускаться ракеты серии "Ангара". Позднее генеральный директор Роскосмоса подтвердил планы начала заливки бетона под стартовый стол космодрома Восточный осенью 2019 года.

В начале июня Рогозин рассказал о начале строительства второй очереди космодрома Восточный.