Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" стартовала с космодрома Восточный

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 5 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", метеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-2 и 32 малыми космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный.

Разгонный блок "Фрегат" со спутником "Метеор-М" № 2-2 и 32 малыми космическими аппаратами отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б".

"Произошло отделение орбитального блока от третьей ступени ракеты-носителя", - сказал диктор во время трансляции.

Все начальные этапы полета ракеты-носителя прошли штатно. Примерно через девять минут головной блок отделился от третьей ступени "Союза-2.1б", и разгонный блок "Фрегат" начал программу выведения космических аппаратов, которая продлится более 4,5 часов.

Путем включений двигательной установки "Фрегата" будут сформированы орбиты для отделения космических аппаратов "Метеор-М" № 2-2, NSLSat-1, Lucky-7, "Сократ", "ВДНХ-80" и "АмурСат" и других. По завершении программы выведения разгонный блок будет переведен на траекторию входа в атмосферу для последующего затопления в акватории Тихого океана.

"Метеор-М" № 2-2 - гидрометеорологический спутник, разработанный АО "Корпорация "ВНИИЭМ". Аппарат "Метеор-М" № 2-1 был утрачен после запуска с Восточного 28 ноября 2017 года.

В качестве попутной нагрузки на орбиту также будут выведены еще 32 спутника, три из которых - российские научно-образовательные спутники формата cubesat - "Сократ", "ВДНХ-80" и "АмурСат". Остальные принадлежат заказчикам из Финляндии, Великобритании, Франции, Германии, США, Израиля, Швеции, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии. Иностранные космические аппараты запускаются по контрактам АО "Главкосмос" и АО "Главкосмос пусковые услуги".

Июльский пуск стал первым в 2019 году с Восточного и пятым в истории новейшего российского гражданского космодрома. За ходом пуска наблюдали генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, вице-премьер РФ Юрий Борисов и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Вместе с ними на смотровой площадке был и вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.