В Приамурье приступили к поиску ступеней запущенной с Восточного ракеты "Союз-2.1б"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июля. /ТАСС/. Специалисты начали поиск в Зейском районе Амурской области ступеней запущенной в пятницу с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1б". Об этом сообщил в пятницу ТАСС первый заместитель главы районной администрации Максим Винтман.

"Ступень отошла штатно. Четыре блока. Поиски начались", - сказал Винтман.

Ранее сообщалось, что для поиска ступеней "Союза-2.1б" после запуска с космодрома в Зейский район Приамурья прибыл вертолет подрядной организации АО "АСЦ "СибНИА-ТЕСТ", прибыла группа специалистов Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры из Москвы и с космодрома Восточный. Также прибыли специалисты из Санкт-Петербурга по радарам. Они привезли новое оборудование, которое будет использовано для поиска ступеней.

Запуск с Восточного

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", метеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-2 и 32 малыми космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный в пятницу в 08:41 мск. После запуска разгонный блок "Фрегат" штатно отделился от третьей ступени носителя. Июльский пуск стал первым в этом году с Восточного и пятым в истории новейшего российского гражданского космодрома.

Гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-2, разработанный АО "Корпорация "ВНИИЭМ". Он войдет в российскую группировку спутников дистанционного зондирования Земли. Также на орбиту будут выведены еще 32 спутника, в том числе три российских научно-образовательных спутника формата cubesat - "Сократ", "ВДНХ-80" и "АмурСат". Остальные принадлежат заказчикам из 11 стран, в том числе Великобритании, Германии, Израиля, США и Франции.