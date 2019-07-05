Парашютную систему миссии "ЭкзоМарс" вновь испытают в августе

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Следующие испытания парашютной системы российско-европейской миссии "ЭкзоМарс" запланированы на август 2019 года в Швеции. Об этом рассказал в пятницу ТАСС глава постоянного представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.

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В конце июня ЕКА сообщило о проблемах, которые возникли во время первых испытаний этой системы: после выхода парашюта из его контейнера на нем было обнаружено несколько радиальных разрывов. Это не помешало успешному раскрытию и наполнению купола.

"Следующее испытание, которое планировалось, даже если бы все прошло нормально, будет в августе", - сказал глава представительства, уточнив, что оно пройдет в Швеции.

Кроме того, для парашютной системы назначено дополнительное испытание, которое состоится в конце года. Точные сроки и время еще не известны. Рене Пишель подчеркнул, что "пока нет никакой угрозы запуску" миссии "ЭкзоМарс".

Предыдущие испытания парашютной системы были проведены в мае 2019 года на ракетном полигоне Эсрейндж (Esrange) в городе Кируна (Швеция). Тогда макет десантного модуля был сброшен с высоты 29 километров. Как подчеркнули в ЕКА, проблемы с парашютной системой не повлияли на ее функционирование.

"ЭкзоМарс" - совместная программа ЕКА и Роскосмоса по исследованию Марса. Старт миссии запланирован на июль 2020 года с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Целью проекта является исследование поверхности Марса, его атмосферы и климата. Аппарат должен будет доставить к планете российскую посадочную платформу для высадки европейского марсохода на поверхность. После схода марсохода платформа начнет работать как долгоживущая автономная научная станция для изучения состава и свойств поверхности и атмосферы Марса.