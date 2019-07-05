Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиты 32 мини-спутника

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 5 июля. /ТАСС/. Тридцать два малых космических аппарата отделились от разгонного блока "Фрегат" и вышли на целевые орбиты, сообщили в пятницу в пресс-службе Роскосмоса.

Для максимально точного и удобного выведения разгонный блок "Фрегат" сформировал три различные орбиты, в зависимости от задач аппаратов, отметили в пресс-службе.

"Первая - это солнечно-синхронная высотой 828 км и наклонением 98,57 градусов, вторая - высотой 580 км и наклонением 97,7 градусов. Еще часть спутников была выведена на орбиту высотой 530 км и наклонением 97,5 градусов. Все аппараты штатно отделились от разгонного блока, их дальнейшее управление будут производить компании - заказчики запуска", - сказали в Роскосмосе.

Мини-спутники были доставлены на орбиты в качестве попутной нагрузки с метеорологическим аппаратом "Метеор-М" № 2-2. Три из них - российские научно-образовательные спутники формата cubesat - "Сократ", "ВДНХ-80" и "АмурСат". Остальные принадлежат заказчикам из Финляндии, Великобритании, Франции, Германии, США, Израиля, Швеции, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с метеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-2 и 32 космическими аппаратами в качестве попутной полезной нагрузки состоялся 5 июля в 08:41 мск. Это первый старт ракеты с космодрома Восточный в этом году и пятый пуск в истории нового российского космодрома.