Космическую обсерваторию "Спектр-РГ" запустят 12 июля

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 5 июля. /ТАСС/. Химический источник тока в космической обсерватории "Спектр-РГ" заменен, ее запуск состоится 12 июля. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после успешного пуска ракеты "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" и 32 мини-спутниками.

"Все уже подготовлено. Его [источник тока] заменили на следующий день, просто не было пускового окна. Сейчас у нас пуск стоит на 12 июля", - сказал он.

Рогозин добавил, что также проведены все регламентные работы по ракете и разгонному блоку.

Первоначально обсерваторию планировалось отправить в космос 21 июня, однако в день старта ее запуск был отменен. Заместитель генерального директора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов объяснил это решение проблемами, которые возникли при проверке одного из разовых химических источников тока, входящих в состав этого аппарата.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.