Россия проведет семь космических пусков в июле

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 5 июля. /ТАСС/. Россия запланировала на июль семь космических пусков. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после успешного пуска ракеты "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" и 32 мини-спутниками.

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"Мы в этом месяце должны провести такое количество пусков, которое мы провели за все полгода, чтобы нарастить показатель, намного превышающий показатель прошлого года. <...> Вы знаете, на Байконуре еще будет 20 июля пуск пилотируемый, на 31 июля - транспортный корабль, остальное - это Плесецк и так далее. Всего семь пусков", - сказал он

5 июля с космодрома Восточный была запущена ракета-носитель "Союз-2.1б". На 12 июля намечен старт "Протона-М", который должен вывести на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ". В конце месяца, 20 июля, будет осуществлен запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13". Он должен доставить на орбиту космонавта Роскосмоса Александра Скворцова и астронавтов Эндрю Моргана (США) и Луку Пармитано (Европейское космическое агентство).

Всего на 2019 год Роскосмос запланировал осуществить 45 запусков. Это следует из плана-графика. В число запусков входят как запуски ракет космического назначения, так и испытательные пуски баллистических ракет.