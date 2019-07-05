В МГУ сообщили, что три научных спутника вышли на связь с ЦУП после запуска с Восточного

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Три научных спутника, разработанные при участии студентов и сотрудников МГУ имени М. В. Ломоносова и выведенные на орбиту в пятницу ракетой-носителем "Союз 2.1б", успешно связались с Центром управления полетами (ЦУП), говорится в сообщении пресс-службы МГУ.

"Все спутники успешно вышли на связь после отделения от носителя на орбите", - говорится в сообщении.

Отмечается, что три выведенных в космос малых аппарата формата 3U Cubesat разработаны при участии студентов и сотрудников МГУ. Спутники запущены в качестве попутной полезной нагрузки в рамках программы Роскосмоса по поддержке проектов образовательных организаций по разработке малых научно-образовательных аппаратов.

В конце 2018 года Роскосмос отобрал три перспективных университетских проекта спутников, позволяющих решать задачи по исследованию космической погоды и мониторингу перемещения гражданских воздушных судов: "Сократ", "АмурСат" ("АмГУ-1"), "ВДНХ-80". Все три малых космических аппарата были испытаны и подготовлены к запуску в центре малых космических аппаратов НИИЯФ МГУ.

Центр "Авиации и Космонавтики" ВДНХ совместно с НИИЯФ МГУ в павильоне "Космос" планирует создать рабочее место по мониторингу космической погоды, где можно будет увидеть результаты функционирования спутника на орбите.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с метеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-2 и 32 космическими аппаратами в качестве попутной полезной нагрузки состоялся 5 июля в 08:41 мск. Это первый старт ракеты с космодрома Восточный в этом году и пятый пуск в истории нового российского космодрома. В качестве попутной нагрузки на орбиты были доставлены 32 малых космических аппарата, в том числе три, разработанные с участием МГУ.