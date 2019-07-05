В честь 80-летия ВДНХ с Восточного запустили космический спутник

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Запуск спутника в честь 80-летия ВДНХ состоялся в пятницу с космодрома Восточный в Амурской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе выставочного центра.

"5 июля в 08:41 по московскому времени с космодрома Восточный в Амурской области состоялся запуск в космос спутника, названного в честь 80-летия ВДНХ. После выхода на заданную орбиту малый космический аппарат (МКА) "ВДНХ-80" отделился от разгонного блока на низкой околоземной орбите высотой 530 км. Теперь он будет передвигаться вокруг планеты, посылая на Землю радиосигналы с информацией о главной выставке страны", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что за сутки спутник будет делать 16 витков вокруг Земли, передавая сигналы в радиолюбительском диапазоне в разные уголки планеты. Таким образом, все, кто имеет радиолюбительские станции, смогут получать сообщения о значимых событиях из жизни ВДНХ, первым из которых станет поздравление всех землян с 80-летием выставки 1 августа 2019 года.

Кроме того, в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ 1 августа откроется научно-интерактивная зона, главным экспонатом которой станет место оператора связи со спутником "ВДНХ-80" с возможностью приема телеметрической информации с борта космического аппарата. Там можно будет узнать результаты исследования космической погоды, а в дальнейшем появится возможность прослушать звуковые сообщения, полученные с борта космического аппарата и отследить траекторию его движения.

Спутник "ВДНХ-80" разработали студенты и научные сотрудники НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына (НИИЯФ МГУ). Аппарат весит около трех килограммов, его длина - 34 см. МКА запущен в качестве попутной нагрузки вместе с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" №2-2, выведенным на орбиту на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

ВДНХ в 2019 году исполнится 80 лет. В связи с этим на выставке до конца года пройдет более 100 праздничных мероприятий: фестивали, концерты, выставки.