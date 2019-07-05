Разработанный учеными РФ для Эквадора спутник по изучению ионосферы Земли вышел на связь

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Малый космический аппарат (МКА) "Эквадор UTE", разработанный учеными Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ, Курск) для Эквадорского технологического университета, вышел на связь в пятницу после запуска с Восточного. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Министерства науки и высшего образования России.

"Специалисты из Курска разработали малый космический аппарат "Эквадор UTE" для Эквадорского технологического университета (UTE). 5 июля он вместе с другими спутниками был отправлен на орбиту Земли ракетой "Союз-2.1б" <...> В 15:15 мск спутник вышел на связь. В этот момент он находился где-то над Курском на рабочей высоте в 530 км. Данные телеметрии показали, что МКА "Эквадор UTE" полностью функционирует и передает необходимую информацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спутник предназначен для проведения космических экспериментов в условиях реального автономного полета, в частности для наблюдения за космической погодой и исследования ионосферы Земли. Аппарат представляет собой космическую мини-лабораторию и имеет на борту оборудование, позволяющее измерять магнитное поле Земли. Результаты измерений используются для изучения свойств и состояния околоземной среды. Согласно данным ученых, МКА "Эквадор UTE" проведет на орбите Земли около года, после чего начнет снижение и сгорит в плотных слоях атмосферы.

По словам ректора ЮЗГУ Сергея Емельянова, с университетом связывались и другие страны Латинской Америки, а также Испания. "Все они хотели поработать с нами в данном направлении. Думаю, что успешный запуск нашего совместного с Эквадором спутника вновь подтвердил, что в Курске работают отличные инженеры", - цитирует его пресс-служба.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 космическими аппаратами в качестве попутной полезной нагрузки состоялся 5 июля в 08:41 мск. Это первый старт ракеты с космодрома Восточный в этом году и пятый пуск в истории нового российского космодрома.