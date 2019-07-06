Российские ученые отобрали семь экспериментов для реализации на обсерватории "Спектр-УФ"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Институт астрономии РАН (ИНАСАН) отобрал первые семь экспериментов для проекта космической обсерватории "Спектр-УФ", которую планируется запустить в 2025 году. Об этом сообщил в субботу ТАСС заместитель директора по научной работе ИНАСАН (головная научная организация в проекте) Михаил Сачков.

"До апреля собирали первые заявки, в итоге на данный момент отобрали семь. Они собираются заранее, потому что требуется долгая наземная подготовка", - рассказал Сачков.

По словам замдиректора института по научной работе, испанская сторона (партнер по проекту) выдвинула условие, по которому во главе экспериментов должны стоять граждане или организации из их страны или России. При этом внутри может быть коллаборация с другими государствами.

Сачков также уточнил, что после запуска 12 июля другого проекта серии Спектр ("Спектр - Рентген-Гамма") "Спектр-УФ" станет наиболее важной астрофизической обсерваторией из числа тех, которые планируется отправить на орбиту в рамках фундаментальных космических исследований.

Космическая обсерватория "Спектр-УФ" - международный проект, направленный на исследование Вселенной в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра, который недоступен для наблюдений с Земли. Изначально ее рассчитывали запустить в 2024 году. Позже источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что после пересмотра Федеральной космической программы ее запуск планируется на 23 октября 2025 года. В Роскосмоса подтвердили ТАСС, что старт намечен на 2025 год.