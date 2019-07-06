СМИ: в Китае создали прорывную технологию производства ракетных двигателей

ПЕКИН, 6 июля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайская академия технологий ракет-носителей (CALT) разработала оригинальный метод с применением двух новых изоляционных материалов, которые позволяют сэкономить расход топлива и существенно увеличить орбитальный период полета. Как сообщило агентство "Синьхуа" , тем самым КНР сделала еще один важный, прорывной шаг для исследования дальнего космоса.

По его данным, благодаря такому изобретению криогенные реактивные двигатели способны "удерживать ракету на орбите до 30 суток вместо нескольких часов". Как утверждают китайские конструкторы, за счет этой доработки повышается и экологичность полетов.

"Представьте себе, что у машины подтекает бензин, это неизбежно сокращает длительность ее пробега на одной подзаправке, - объяснил член группы исследователей Чжан Шаохуа. - То же происходит и с ракетами, которые при экстремально низких температурах теряют много топлива из-за его испарения, что и приводит к сокращению времени пребывания ракеты на орбите".

Разработчики рассказали, что один из усовершенствованных материалов - разновидность пенополиуретана, улучшающего полезные характеристики изоляционного уплотнителя более чем на 50%. Вторая многослойная прокладка, по их словам, на 18% более эффективна, чем существующие традиционные аналоги.

Китай активно развивает национальную космическую программу, ведя интенсивную работу над созданием широкого перечня летательных аппаратов. Помимо научных, ретрансляционных, телекоммуникационных и навигационных спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах. В текущем году страна планирует вывести на орбиту около 30 искусственных космических объектов.