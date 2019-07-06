Роскосмос планирует к концу 2020 года выйти на завершающую стадию испытаний "Сармата"

КРАСНОЯРСК, 6 июля. /ТАСС/. Завершающая стадия испытаний комплекса "Сармат" начнется в конце 2020 года. Об этом рассказал журналистам в субботу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения "Красмаша".

"Мы ведем огневые испытания уже. К концу года значительную часть огневых испытаний завершим. Мы планируем, что к концу следующего года мы выйдем на завершающую стадию испытаний", - сказал Рогозин.

По его словам, все работы по стратегическому комплексу идут по графику. "Никаких срывов не предвидится, хотя были определенные риски, связанные не столько с предприятием, сколько с остальной испытательной базой. Благодаря усилиям Роскосмоса, его предприятий, новой команды, эти риски сняты", - отметил гендиректор госкорпорации.

Запуски в космос

Рогозин предложил все боевые ракеты, в том числе "Сармат" в будущем, утилизировать методом адаптации под носители, которые выводят спутники на орбиту. "Мы вполне могли бы ее [ракету "Воевода"] адаптировать под проекты, связанные с выведением небольших космических аппаратов на гражданские орбиты. Вопрос обсуждается. Надо именно такой способ распространять на все боевые ракеты, которые будут выводиться с боевого дежурства, в том числе "Сармат", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, подтверждающие пуски свидетельствуют о том, что ракета хороша и имеет колоссальный потенциал, поэтому через десятилетия утилизация должна проходить с максимальной пользой. "Сейчас надо закладывать технологию полного жизненного цикла: от задумки, проектирования, подготовки производства, потом завершаются этапы службы родине и потом утилизация - не под каток, по возможности с максимальной пользой", - пояснил гендиректор госкорпорации.