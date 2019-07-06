Рогозин: спутник "АнгоСат-2" будет сильно отличаться от вышедшего из строя "АнгоСат-1"

КРАСНОЯРСК, 6 июля. /ТАСС/. Спутник "АнгоСат-2", создаваемый Ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия" в интересах Анголы на замену вышедшему из строя аппарату, будет коренным образом отличаться от предшественника. Об этом рассказал журналистам в субботу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения "Красмаша".

"Аппарат доработан, но в переговорах с заказчиком стали возникать новые пожелания и другие требования, поэтому тот аппарат, который делается сейчас под названием "АнгоСат-2" коренным образом отличается от первого аппарата", - отметил Рогозин.

Глава госкорпорации отметил, что "вопросы взаимоотношения между РКК "Энергия" и ангольским заказчиком решаются, в том числе на межправительственном уровне". Он также выразил надежду, что корпорация справится с поставленными задачами в установленные контрактом сроки.