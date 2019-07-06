В РКК "Энергия" сообщили о риске гибели экипажа "Федерации" при посадке в океане

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите ПАО "РКК "Энергия" Игорь Верховский допустил, что экипаж космического корабля "Федерация" может погибнуть в Тихом океане в случае приводнения при нештатной ситуации. Такое мнение он выразил на VIII Международном молодежном промышленном форуме "Инженеры будущего - 2019".

"При выведении пилотируемого космического корабля "Федерация" с космодрома Восточный сейчас есть колоссальная проблема в случае возникновения нештатной ситуации. Мы попадаем в акваторию Тихого океана, где у нас нет никаких высокоскоростных судов, принадлежащих ВМФ или гражданскому флоту - до момента прибытия аварийно-спасательных сил туда, где была совершена аварийная посадка экипажа, мы потеряем несколько суток - мы можем потерять экипаж", - приводятся слова Верховского в пресс-релизе Союза машиностроителей России, распространенном в субботу.

Спасение космонавтов, по его мнению, может обеспечить экраноплан. "Здесь молодежь может развивать средства, использующие экранный эффект - экранопланы должны быть", - отметил представитель РКК "Энергия".

Сейчас пилотируемые пуски к МКС осуществляются с космодрома Байконур. Ранее в Роскосмосе сообщили, что для запусков с Восточного открыта новая трасса наклонением 51 градус. Она в будущем может быть использована для полетов к МКС, уточнили в госкорпорации. На сегодняшний день трасса открыта только под автоматические космические аппараты на ракетах "Союз-2.1а" или "Союз-1б".