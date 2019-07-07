Роскосмос будет использовать 3D-печать и местные ресурсы для создания лунной базы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россия будет возводить крупногабаритные сооружения лунной базы при помощи аддитивных технологий (3D-печать) и местных ресурсов. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Роскосмоса.

"В это время [во время третьего этапа освоения Луны, после кратковременных экспедиций] стартует строительство крупногабаритных сооружений с использованием местных ресурсов и аддитивных технологий", - рассказали в госкорпорации.

В пресс-службе отметили, что тогда же будет проводиться "оснащение научных и промышленных установок аппаратурой и оборудованием" и формирование инфраструктуры для жизнедеятельности и производственных возможностей.

После завершения третьего этапа исследования и освоения Луны планируется создать на ее поверхности условия для долгосрочного пребывания экипажей и "реализации полномасштабных научно-производственных и, возможно, опытно-промышленных проектов".

Ранее НПО им. С. А. Лавочкина (изготовитель космических аппаратов) предлагало использовать для строительства на Луне 3D-принтер с зеркалами - концентраторами солнечной энергии, который будет заправляться реголитом (грунт естественного спутника Земли).

В конце 2018 года Совет РАН по космосу принял концепцию российской лунной программы, однако поручил ее дополнить. В Роскосмосе сообщали, что эта программа будет реализована в несколько этапов до 2040 года. В презентации генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, продемонстрированной во время лекции в МГУ им. М. В. Ломоносова, говорилось, что российские космонавты впервые побывают на поверхности Луны в 2030 году.