Минобороны и Росавиацию привлекут для безопасности при пилотируемых пусках с Восточного

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Система спасения экипажей космических кораблей на всех этапах полета будет создана для пилотируемых стартов с космодрома Восточный. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса по итогам прошедшего на этой неделе совещания с участием главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и гендиректора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николая Севастьянова.

"При создании новой пилотируемой системы проектируется и будет создана система спасения экипажа на всех этапах полета при запуске на орбиту пилотируемого корабля, как над сухопутным участком полета, так и над акваторией Тихого океана с использованием современных технических средств, предназначенных для этих условий", - отмечается в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что для этих целей планируется привлекать силы Минобороны и Росавиации "по аналогии с тем, как сейчас организована работа на Байконуре".

Раннее начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите ПАО "РКК "Энергия" Игорь Верховский отметил, что на данный момент время до прибытия к месту спасения при аварийной посадке в Тихом океане может составить несколько суток, в результате чего экипаж может быть потерян. В Роскосмосе эти слова назвали полемическим суждением и подчеркнули, что "безопасность экипажа является безусловным и основным приоритетом пилотируемой космонавтики".