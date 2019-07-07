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Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 1 вновь отложили из-за непогоды

Новую дату запуска сообщат позднее

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Компания Arianespace вновь перенесла запуск разведывательного спутника Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1 из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении компании.

"Высотные ветры над Гвианским космическим центром остаются сильными, компания Arianespace приняла решение отложить запуск, который был запланирован на воскресенье, 7 июля 2019 года", - отмечается в сообщении. Там подчеркивается, что новая дата будет объявлена в ближайшее время с учетом анализа погодных условий.

Изначально запуск спутника был запланирован на 5 июля, однако из-за сильного ветра был перенесен на 7 июля.

Falcon Eye 1 станет первым из двух военных разведывательных аппаратов, запускаемых по контракту с ОАЭ. Известно, что они должны расположиться на низкой околоземной орбите. За их разработку отвечали компании Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space.

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