Китайский зонд "Чанъэ-5" применит искусственный интеллект для посадки на Луне

ПЕКИН, 9 июля. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта будут применены при выборе места посадки на Луне китайской автоматической межпланетной станции "Чанъэ-5" и сборе ею образцов грунта. Как заявил на конференции по исследованию космоса в городе Жичжао (восточная провинция Шаньдун) научный руководитель китайской программы по исследованию Луны Оуян Цзыюань, старт миссии запланирован на конец 2019 года.

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"При помощи искусственного интеллекта модуль осуществит мягкую посадку на ближней стороне Луны, а затем вернется на Землю с образцами грунта", - приводит его слова во вторник газета Global Times. "Для достижения новых открытий место посадки "Чанъэ-5" будет расположено более чем в 1 тыс. км от места посадки "Аполлона". Мягкая посадка будет обеспечиваться самостоятельными решениями искусственного интеллекта", - добавил он.

"Зонд в действительности является "умным" аппаратом. Он будет производить оценки и вычисления на основе фотографий до тех пор, пока не найдет плоскую площадку для безопасной посадки", - объяснил ученый. По его словам, после посадки модуль задействует манипулятор для сбора грунта, а также бур для получения образцов скальной породы. Затем он взлетит, состыкуется с орбитальным модулем и направится обратно на Землю, где осуществит посадку в автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай).

Как отмечает издание, ближняя сторона Луны обладает более подходящим для посадки рельефом. Еще одним преимуществом является то, что с находящимся там модулем будет легче установить связь посредством спутников.

По данным газеты, корректировка посадки на основе рекомендаций искусственного интеллекта была отработана Китаем во время предшествующих лунных миссий "Чанъэ-3" в 2013 году и "Чанъэ-4" в 2018 году.