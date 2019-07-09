Гендиректор ФПИ рассказал о первом полете возвращаемой космической ступени "Крыло-СВ"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Первый полет российской возвращаемой ступени ракеты-носителя "Крыло-СВ" запланирован на 2021-2022 годы. Об этом в интервью ТАСС рассказал во вторник генеральный директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев.

"На первом демонстраторе с массо-габаритным макетом ракетного двигателя будет отрабатываться управляемый спуск ступени на дозвуковом режиме. Его полеты запланированы на 2021-2022 годы", - сказал он.

По словам Григорьева, планируется создать несколько демонстраторов возвращаемой ступени. Во время полета по траектории возвращаемая ступень в управляемом режиме сначала ускорится от нулевой до гиперзвуковой скорости, а потом произведет торможение в атмосфере и завершит полет посадкой на аэродром.

Техническое задание на возвращаемую ступень уже подготовлено. Разработана математическая модель полета "Крыла-СВ", определены ключевые конструктивно-компоновочные решения, оптимальный тип и характеристики ракетного двигателя.

Аванпроект возвращаемой ступени "Крыло-СВ" был подготовлен и защищен в ФПИ 29 мая 2018 года. Разработкой занималось КБ имени В. М. Мясищева. В журнале Объединенной авиастроительной корпорации "Горизонт" уточнялось, что после выхода ракеты на заданную высоту проект предполагает раскрытие крыла и включение реактивного двигателя. Это позволит вернуть первую ступень.