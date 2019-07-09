OneWeb сообщила об успешных испытаниях спутников, запущенных ракетой "Союз"

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Шесть спутников британской компании OneWeb, запущенные в космос в феврале российским "Союзом-СТ", успешно испытаны и работают лучше, чем ожидалось. Об этом OneWeb сообщила во вторник в своем Twitter.

"Результаты испытаний хорошие. Спутники работают лучше, чем ожидалось. Авионика в норме, энергосистемы в норме, связь в норме, системы управления и контроля в норме", - говорится в сообщении.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру (Французская Гвиана) на ракете "Союз-СТ" 28 февраля в 00:37 мск и в тот же день успешно выведены на орбиту разгонным блоком "Фрегат".

Ранее гендиректор компании "Главкосмос" (дочернее предприятие Роскосмоса) Дмитрий Лоскутов сообщил ТАСС, что на 2020 год запланированы еще два запуска спутников связи OneWeb на российских ракетах-носителях "Союз" с космодрома Куру. Пуски с космодрома Восточный по контракту с OneWeb планируются на начало 2020 года.

В общей сложности OneWeb намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. Спутники будут работать в Ka- и Ku-диапазонах радиочастотного спектра.