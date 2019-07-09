Председателем совета директоров РКК "Энергия" избран Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Совет директоров Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" избрал председателем генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Об этом говорится на сайте раскрытия информации.

"Избрать председателем совета директоров ПАО "РКК "Энергия" Рогозина Дмитрия Олеговича - генерального директора госкорпорации "Роскосмос", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

Заседание совета директоров, на котором было принято соответствующее решение, проведено 8 июля. Кандидатуру главы госкорпорации совет директоров поддержал единогласно.

Ранее совет директоров РКК "Энергия" возглавлял Николай Севастьянов, который в настоящий момент является генеральным директором предприятия.

Состав совета был раскрыт 1 июля, он был избран акционерами предприятия. В него вошли гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, глава Объединенной ракетно-космической корпорации Андрей Жерегеля, исполнительный директор Роскосмоса по экономике Павел Суворов, первый замглавы госкорпорации по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич, исполнительный директор по контрактно-договорной работе Роскосмоса Георгий Форсов.

Из прежнего состава в совете директоров остались главный специалист отдела экономической безопасности департамента экономической безопасности Роскосмоса Константин Романов, замглавы Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, гендиректор РКК "Энергия" Николай Севастьянов, заместитель генерального директора по автоматическим космическим комплексам и системам госкорпорации Михаил Хайлов, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев.