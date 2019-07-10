Травма могла помешать космонавту Скворцову совершить третий полет на орбиту

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Полет космонавта Александра Скворцова, который 20 июля должен отправиться в длительную экспедицию на Международную космическую станцию (МКС), оказался под угрозой срыва из-за травмы, полученной во время занятий спортом. Об этом говорится в видео, размещенном на YouTube-канале Космического центра "Южный".

"Третий раз покорить космическое пространство едва не помешала травма, которую Александр Скворцов получил во время одного из спортивных занятий. Но упорный и волевой российский космонавт выздоровел и снова готов к полету", - отмечается в видео.

В Центре подготовке космонавтов им. Ю. А. Гагарина не стали комментировать ТАСС информацию, поскольку данные о здоровье космонавтов являются конфиденциальными.

В 2017 году на сайте "Новости космонавтики" было опубликовано сообщение, в котором пояснялось, что государственная медицинская комиссия временно признала Александра Скворцова негодным по состоянию здоровья к тренировкам в составе экипажа корабля "Союз МС-07", который отправился в полет в декабре 2017 года с космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым, астронавтами Скоттом Танглом (NASA) и Норишиге Канаи (Японское агентство аэрокосмических исследований).