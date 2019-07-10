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В NASA считают нереалистичной идею выхода России из программы МКС

Российский и американский сегменты во многом зависят друг от друга, заявил заместитель администратора NASA Уильям Герстенмайер

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. США будут продолжать взаимодействовать с Россией в рамках эксплуатации Международной космической станции (МКС). Идея выхода России из программы МКС относится к разряду сугубо гипотетических, заявил в среду заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер на слушаниях в комитете Палаты представителей по науке, космосу и технологиям Конгресса США.

Его спросили о конкретных мерах космического ведомства США в случае вывода Россией своего сегмента из МКС. "Я считаю это интересной дискуссией только с гипотетической точки зрения. Российский и американский сегменты во многом зависят друг от друга. Мы, например, предоставляем им электроэнергию и направляем около тысячи различных передач [по связи], получая от них схожее число передач", - ответил Герстенмайер.

"Я считаю, что в реальности нам [США и России] следует оставаться международными партнерами вне зависимости от того, хотим мы этого на самом деле или нет. Мы можем говорить о многих вещах гипотетически, но в реальной жизни мы являемся составной частью международного партнерства. Мы взаимодействуем и будем продолжать взаимодействовать впредь", - отметил заместитель администратора НАСА.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в марте заявил журналистам, что госкорпорация сохранит МКС на орбите даже в случае выхода из проекта американской стороны. Рогозин пояснил, что российский сегмент может присоединять новые модули на базе научно-энергетического модуля (НЭМ), первый вариант которого будет запущен к станции в 2022 году.

"В этом есть уникальная возможность у Российской Федерации. Мы можем тиражировать НЭМ. Его конструкция такова, что он может быть домом для других стран - это может быть НЭМ2, НЭМ3, НЭМ4. Они могут расти дальше, расширяя международную часть станции. Такое предложение мы сформулировали, нашим новым партнерам предлагаем это сделать", - сказал Рогозин.

Сейчас участниками проекта МКС являются 14 стран: Россия, Канада, США, Япония и 10 государств Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария и Швеция). Первоначально планировалось, что эксплуатация станции завершится в 2015-2016 годах. Однако 4 ноября 2014 года в Париже на встрече стран - участниц программы срок использования МКС был продлен до 2020 года. Затем они договорились эксплуатировать ее как минимум до 2024 года.

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