В NASA рассказали о расходах США на коммерциализацию обслуживания МКС за 14 лет

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. США израсходовали на коммерциализацию обслуживания Международной космической станции (МКС) $17 млрд за 14 лет. Об этом сообщил в среду генеральный инспектор NASA Пол Мартин на слушаниях в комитете Палаты представителей по науке, космосу и технологиям Конгресса США.

Ему был задан вопрос, во сколько обходится США коммерциализация обслуживания МКС. "За последние 12-14 лет NASA инвестировало приблизительно $17 млрд, чтобы помочь перевести на коммерческую основу доставку грузов и экипажей на станцию. Это не означает, что частные компании не несут [финансовую] нагрузку в этой области, они также располагают значительными средствами", - ответил Мартин.

Он напомнил, что эксплуатация и содержание МКС обходится космическому ведомству США в среднем в $3-4 млрд в год. "$17 млрд, как вы видите, это значительные субсидии", - подытожил генинспектор NASA. Он акцентировал внимание на том, что расходы NASA в значительной степени субсидируются из федерального бюджета страны.

Управление проектом МКС осуществляется Россией, США, Россией, Японией, Канадой и Европейским космическим агентством. США израсходовали на программу создания МКС, начатую 20 ноября 1998 года, в общей сложности почти $100 млрд.