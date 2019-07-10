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Запущенные с Плесецка военные спутники вышли на расчетные орбиты

Запуск и выведение аппаратов на орбиты блоком выведения "Волга" прошли в штатном режиме

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Четыре спутника, запущенные в среду с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ, вышли на расчетные орбиты. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе российского военного ведомства.

"Стартовавшая 10 июля в 20:14 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" в установленное время успешно вывела на расчетные орбиты космические аппараты Минобороны России", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что запуск и выведение аппаратов на орбиты блоком выведения "Волга" прошли в штатном режиме.

Состоявшийся в среду запуск стал вторым стартом ракеты "Союз-2" с Плесецка в 2019 году.

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