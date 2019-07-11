Ракета Vega c военным спутником для ОАЭ стартовала с космодрома в Куру

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Ракета легкого класса Vega стартовала в ночь на четверг с космодрома Куру во Французской Гвиане, неся на борту военный спутник Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Старт транслировал сайт корпорации Arianespace, ведущей коммерческую эксплуатацию ракет-носителей, запускаемых с Куру. Данный пуск стал шестым для французской корпорации в 2019 году.

Запуск, первоначально запланированный на ночь с 5 на 6 июля, был затем перенесен на воскресенье, 7 июля, из-за сильных высотных ветров над площадкой Гвианского космического центра. В дальнейшем дата пуска была еще раз передвинута - на 11 июля.

Falcon Eye 1 является военным разведывательным спутником, выводимым по контракту с ОАЭ. Он стал первым из двух идентичных военных разведывательных аппаратов, запуск которых предусматривает договоренность ОАЭ с Arianespace. Оба спутника будут размещены на солнечно-синхронной орбите Земли, первый - на высоте в 611 км.

Аппараты разработаны и произведены корпорациями Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space. Масса первого из них - 1197 кг. Каждый оснащен оптической аппаратурой, имеющей высокую степень разрешения для ведения эффективного мониторинга поверхности Земли. Обработка получаемых данных будет вестись в наземном центре. Вооруженные силы ОАЭ получают полный контроль над аппаратами с момента их выведения на рабочие орбиты.

Кроме функций в интересах вооруженных сил ОАЭ аппараты смогут выполнять и задачи в рамках гражданских проектов. В частности, это работы по картографии, сельскохозяйственный мониторинг и мониторинг окружающей среды, сбор сведений для программ урбанизации, поддержка действий по ликвидации последствий стихийных бедствий. Эти спутники также позволят вести мониторинг границ и морского побережья ОАЭ.

Выводимый в четверг спутник Falcon Eye 1 становится десятым по счету для ОАЭ искусственным аппаратом, размещенном на орбите Земли. Запланировано, что Falcon Eye 2 будет запущен в конце нынешнего года, также легким носителем Vega. К 2020 году ОАЭ намерены увеличить число своих космических аппаратов до 12.