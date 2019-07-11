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Запуск ракеты-носителя Vega с военным спутником ОАЭ завершился неудачей

В компании Arianespace сообщили, что через две минуты после старта произошла серьезная неполадка
Описание
© EPA

ТАСС, 11 июля. Запуск ракеты легкого класса Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане с военным спутником Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на борту завершился неудачей. Об этом в прямом эфире в ночь на четверг заявила исполнительный вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт через несколько минут после старта ракеты, ее выступление.

"Спустя примерно две минуты после старта <...> произошла серьезная неполадка, приведшая к потере миссии. От имени Arianespace я хочу выразить мои глубочайшие извинения нашим клиентам за потерю их груза", - сказала Фабрегетт, чье выступление транслировалось на сайте Arianespace, которая обслуживает запуски с космодрома в Гвианском космическом центре.

Это первый неудачный запуск ракеты данного класса. Первоначально он был запланирован на ночь с 5 на 6 июля, затем перенесен на воскресенье, 7 июля, из-за сильных высотных ветров над площадкой Гвианского космического центра. В дальнейшем дата пуска была еще раз передвинута - на 11 июля.

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ОАЭ
Ракета Vega c военным спутником для ОАЭ стартовала с космодрома в Куру
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