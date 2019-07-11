Блок "Волга" после запуска военных спутников с Плесецка увели на орбиту захоронения

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Специалисты отправили на орбиту захоронения блок выведения "Волга", доставивший на целевые орбиты четыре военных спутника, которые были запущены в среду с космодрома Плесецк. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.

Ранее военные сообщили, что все спутники вышли на целевые орбиты и были взяты на управление наземными средствами.

"После выведения на орбиту космических аппаратов, запущенных в 20:14 мск 10 июля с космодрома Плесецк ракетой-носителем легкого класса "Союз-2.1в", специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова провели операции по уводу блока выведения "Волга" с орбиты космических аппаратов", - рассказали в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, увод "Волги" на орбиту захоронения был осуществлен за счет трех включений двигательной установки.

Состоявшийся в среду запуск стал вторым стартом ракеты "Союз-2" с Плесецка в 2019 году. Выведенные на орбиты аппараты "Космос" с порядковыми номерами 2535, 2536, 2537 и 2538 предназначены для исследования воздействия искусственных и естественных факторов космоса на российские спутники, а также юстировки радиолокационных средств. Как сообщили в военном ведомстве, информацию об этих спутниках и блоке "Волга" внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.