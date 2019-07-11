Роскосмос сообщил о дополнительных испытаниях перед запуском "Протона-М" со "Спектром-РГ"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Роскосмос проводит дополнительные испытательные работы в рамках подготовки к запуску ракеты-носителя "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ". Об этом ТАСС сообщили в четверг в госкорпорации.

"Ведем дополнительные испытательные работы", - отметили в Роскосмосе, комментируя информацию о том, что запуск обсерватории может быть вновь перенесен из-за проблем с наземным оборудованием.

При этом в госкорпорации не уточнили, какие именно испытания проводятся.

Первоначально обсерваторию планировалось отправить в космос 21 июня, однако в день старта ее запуск был отменен. Заместитель генерального директора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов объяснил это решение проблемами, которые возникли при проверке одного из разовых химических источников тока, входящих в состав этого аппарата. В результате ракету сняли со стартового стола и доставили в монтажно-испытательный корпус. Во вторник она была вновь установлена на стартовой площадке.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.