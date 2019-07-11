Специалисты выявили замечание к ракете "Протон" перед запуском "Спектра-РГ"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Специалисты на космодроме Байконур выявили замечание к ракете-носителю "Протон-М", с помощью которой в пятницу должна быть запущена обсерватория "Спектр-РГ". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Роскосмоса.

"Во время проведения финальной стадии наземных испытаний было выявлено замечание по ракете-носителю, которое потребовало дополнительное время для его устранения", - сообщили в госкорпорации.

"Этот вопрос будет рассмотрен на заседании государственной комиссии на Байконуре, где примут окончательное решение по пуску в основное или резервное время", - отмечается в сообщении.

Первоначально обсерваторию планировалось отправить в космос 21 июня, однако в день старта ее запуск был отменен. Заместитель генерального директора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов объяснил это решение проблемами, которые возникли при проверке одного из разовых химических источников тока, входящих в состав этого аппарата. В результате ракету сняли со стартового стола и доставили в монтажно-испытательный корпус. Во вторник она была вновь установлена на стартовой площадке.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.