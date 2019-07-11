Госкомиссия примет решение о запуске обсерватории "Спектр-РГ" или о его переносе 12 июля

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Государственная комиссия примет окончательное решение о старте ракеты-носителя "Протон-М" с обсерваторией "Спектр-РГ" 12 июля или о переносе запуска на другой день в пятницу утром. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Роскосмоса.

"Работы по предстартовой подготовке к пуску ракеты космического назначения "Протон-М" в составе разгонного блока ДМ-03 и космического аппарата "Спектр-РГ" и устранению выявленных отклонений в ракете-носителе продолжатся до заседания государственной комиссии, которая состоится утром 12 июля 2019 года и примет окончательное решение о запуске или переносе на резервную дату", - говорится в сообщении.

Ранее в Роскосмосе сообщили ТАСС о дополнительных испытательных работах в рамках подготовки к запуску ракеты-носителя "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ". Позже пресс-служба уточнила, что работы проводятся из-за замечаний к ракете-носителю.

Первоначально обсерваторию планировалось отправить в космос 21 июня, однако в день старта ее запуск был отменен. Заместитель генерального директора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов объяснил это решение проблемами, которые возникли при проверке одного из разовых химических источников тока, входящих в состав этого аппарата.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.