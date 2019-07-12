Запуск ракеты "Протон-М" с обсерваторией "Спектр-РГ" перенесли на 13 июля

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" на ракете-носителе "Протон-М", который планировался 12 июля, вновь перенесен. Теперь старт намечен на 13 июля, говорится в сообщении Роскосмоса в пятницу.

"Государственная комиссия по проведению летных испытаний космических комплексов <...> приняла решение о переходе на резервную дату (13 июля 2019 года) пуска ракеты космического назначения "Протон-М" с орбитальной обсерваторией "Спектр-РГ" в связи с необходимостью получения экспериментального подтверждения от специалистов московского завода - изготовителя РН [ракеты-носителя] "Протон-М" технического решения по устранению выявленного на космодроме Байконур замечания к одной из систем ракеты-носителя", - говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации.

При этом уточняется, что "окончательное решение о возможности пуска будет принято завтра утром [в субботу] по итогам доклада технического руководства членам Государственной комиссии".

Ранее в Роскосмосе ТАСС сообщили о дополнительных испытательных работах в рамках подготовки к запуску ракеты-носителя "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ". Позже пресс-служба уточнила, что работы проводятся из-за замечаний к ракете-носителю. Первоначально обсерваторию планировалось отправить в космос 21 июня, однако в день старта ее запуск был отменен. Заместитель генерального директора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов объяснил это решение проблемами, которые возникли при проверке одного из разовых химических источников тока, входящих в состав этого аппарата. В результате ракету сняли со стартового стола и доставили в монтажно-испытательный корпус. Во вторник она была вновь установлена на стартовой площадке.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.

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