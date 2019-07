WP: изображение ракеты появится на Монументе Вашингтона в честь годовщины высадки на Луну

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Изображение ракеты-носителя Saturn V в натуральную величину спроецируют на Монумент Джорджа Вашингтона - огромный обелиск, расположенный в самом центре Вашингтона, - в честь 50-й годовщины первой высадки человека на Луну. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post .

На следующей неделе - с 16 по 18 июля - на восточной стороне Монумента Вашингтона, именуемого в народе "карандашом", будет спроецировано 110-метровое изображение ракеты-носителя, с помощью которой США отправили космический корабль Apollo 11 на Луну 16 июля 1969 года. Национальный музей авиации и космонавтики Смитсоновского института в Вашингтоне выступает организатором серии мероприятий, которые пройдут на следующей неделе в центре американской столицы в связи с годовщиной высадки на спутник Земли.

Документальная хроника

Как сообщили в музее, на центральном бульваре столицы, так называемом Молле, где расположены Капитолий, а также исторические монументы, 19-20 июля пройдут показы 17-минутного документального фильма Apollo 50: Go for the Moon. Зрителям продемонстрируют "архивные кадры с целью воссоздать запуск Apollo 11 и рассказать историю первой высадки на Луну". Также будет "воссоздано знаменитое табло с обратным отсчетом времени в Космическом центре имени Кеннеди" на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. В центре Вашинтгона будут установлены динамики и большие экраны, на которых будут показывать архивные кадры.

Мероприятия, как ожидают его организаторы, посетят до 150 тыс. человек.

Для проецирования ракеты на Монумент Вашингтона потребовалось разрешение Конгресса США. Обе палаты законодательного органа единогласно одобрили соответствующую резолюцию, которую на прошлой неделе подписал президент США Дональд Трамп.

Другие мероприятия

На центральном бульваре датский производитель игрушек Lego выставит с 18 по 20 июля модель астронавта в натуральную величину, а также предложит посетителям своего павильона построить шестиметровую модель тяжелой ракеты Space Launch System из блоков. Национальный музей авиации и космонавтики также впервые за 13 лет выставит скафандр астронавта Нила Армстронга.

Посадка на Луну

Спускаемый аппарат Apollo 11 совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. На поверхность спутника Земли тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин. Третий член экипажа, Майкл Коллинз, находился на окололунной орбите в командном модуле корабля.

В ходе последовавших пяти полетов были также совершены успешные высадки астронавтов на Луну, последняя из них - в 1972 году экипажем Apollo 17. Всего на Луне в рамках шести экспедиций побывали 12 астронавтов. На Землю было доставлено свыше 180 кг образцов лунного грунта. Завершающим аккордом программы Apollo стала встреча на орбите советского корабля "Союз-19" и американского Apollo 18 17 июля 1975 года - первая в истории космонавтики международная стыковка.