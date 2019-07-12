Воспитанники "Сириуса" в Сочи разработали прототип платформы для экспериментов на МКС

СОЧИ, 12 июля. /ТАСС/. Участники программы "Большие вызовы", которая проходит в сочинском образовательном центре "Сириус" с 1 по 24 июля, спроектировали прототип устройства для Международной космической станции (МКС), которое поможет размещать оборудование для научных экспериментов и управлять им с Земли через интернет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Образовательного центра "Сириус".

"Участники программы "Большие вызовы" из пяти регионов России представили проект аппаратно-программной модульной платформы "Космолаб" - роботизированного устройства для Международной космической станции (МКС) со встроенными системами наблюдения, сбора и передачи параметров, удаленного управления, автоматизированного выполнения операций без участия экипажа МКС, полностью совместимого с существующим оборудованием. "Космолаб" может позволить размещать отдельные модули с научным оборудованием, предоставляя взаимодействие с ним через стандартизированные разъемы и веб-сайт, доступный для авторизованных пользователей из любой точки мира через интернет", - сообщили в пресс-службе.

Проект разрабатывался под руководством молодых специалистов ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", ведущего предприятия госкорпорации "Роскосмос". По их мнению, платформа сделает возможными проведение экспериментов на борту МКС, в том числе для студентов и школьников.

"Наша разработка в несколько раз снижает время на согласование и подготовку, может позволить проводить сразу несколько экспериментов, дает заказчикам возможность самостоятельно изменять параметры размещенного оборудования. Устройство оснащено общими системами видеонаблюдения, телеметрии, манипулирования и позволяет удаленно получать актуальную информацию о состоянии эксперимента", - отметил сотрудник РКК "Энергия" Андрей Тулупов.

Воспитанники "Сириуса" уже известны своими успехами в сфере космических технологий. Так, в июле 2018 года два исследовательских наноспутника "СириусСат-1" и "СириусСат-2", собранные школьниками в образовательном центре, были доставлены на МКС грузовым кораблем "Прогресс МС-09". В августе 2018 года российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев во время выхода в открытый космос отправили аппараты в самостоятельный полет. Установленные на спутниках детекторы заряженных частиц и гамма-излучения позволяют исследовать радиационные пояса Земли.

Образовательный центр "Сириус", работу которого курирует образовательный фонд "Талант и успех", открыт в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные.